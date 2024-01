«La consommation d'alcool a peut-être aussi diminué avec l'arrivée des femmes en politique. Elles sont physiologiquement différentes, notamment de par leur poids, elles tiennent moins l'alcool et sont aussi plus vulnérables dans ces situations. Cela nous a contraint à mettre en place des stratégies pour moins consommer et nous sommes aussi plus critiques sur cette question.»

Murielle Macchi-Berdat, conseillère communale à Delémont