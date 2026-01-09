Un goéland extrait par les pompiers du Service d'incendie et de secours (SIS) à Genève, le 9 janvier 2026. Image: KEYSTONE

Un goéland coincé sur un clocher a été sauvé à Genève

Une opération de secours a permis de sauver vendredi soir un goéland leucophée, qui était bloqué dans la croix du clocher de l'église Saint-Joseph, aux Eaux-Vives, dans la Cité de Calvin.

Vendredi soir, un goéland leucophée était coincé à plus de 45 mètres de haut dans la croix du clocher de l'église Saint-Joseph, aux Eaux-Vives, à Genève. Une importante opération de secours a permis de sauver l'oiseau. Blessé, l'animal a été pris en charge par le Centre Ornithologique de Réadaptation (COR), basé à Genthod.

«Il est blessé au bec et à l'aile droite», a relevé Patrick Jacot, président du COR. Il faudra une radio pour évaluer l'ampleur des lésions. En raison des risques de grippe aviaire, le goéland sera placé en quarantaine pour ses soins. Patrick Jacot semble optimiste, l'animal devrait s'en sortir.

Une importante opération de secours a permis de sauver l'oiseau. Image: KEYSTONE

Des membres du Centre Ornithologique de Réadaptation (COR) examinent le goéland. Image: KEYSTONE

Des corneilles tournaient autour de la croix

Il était pourtant en mauvaise posture. Vers 17h00, alarmé par des corneilles qui tournaient autour de la croix, un passant a alerté le Service de secours et d'incendie (SIS). Arrivés sur place, ils ont constaté que l'oiseau était coincé dans la structure de la croix qui est creuse. Les spécialistes du COR ont été immédiatement appelés.

Il a fallu de gros moyens pour libérer le goéland: trois véhicules et huit pompiers. L'échelle de 30 mètres n'étant pas suffisante, une grue a été déployée. Harnachés au bout du filin, deux spécialistes du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux) ont été treuillés jusqu'à hauteur de l'animal. Ils ont rapidement réussi à le décoincer pour le redescendre dans une cage.

A 19h00, l'opération était terminée pour les spécialistes du SIS. Le COR prenait le relais. En novembre 2021, un goéland s'était déjà coincé dans cette même croix, relève Daniel Bianchi, vice-président et responsable du service d'intervention du COR. Les oiseaux glissent en se posant et se coincent dans la structure. Après plusieurs mois de traitement, le goéland avait pu être relâché au bord du Léman. (ag/ats)