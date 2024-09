Une bonne et une mauvaise nouvelle sur 3 bébés léopards des neiges à Bâle

Les deux léopardeaux restés en vie ont été baptisés Vakaris et Vishal. Ce dernier a dû être opéré à une paupière. Il est de nouveau en bonne santé, comme son frère. Il s'agit de la deuxième portée du couple de léopards des neiges formé par Rangi et Mekong. (jah/ats)

Comment la Poste compte s'emparer de tous les bancomats de Suisse

La gestion des automates à billets soulève de nombreuses questions. Deux entreprises se jettent dans l'arène et proposent aux banques d'externaliser la question de l'argent liquide.

On pourrait penser que les banques et Six tirent à la même corde. Six est l'opérateur suisse de la bourse et de l'infrastructure financière. Elle appartient aux 120 banques du pays qui utilisent elles-mêmes la bourse. Depuis que le Credit Suisse a été repris par l'UBS, cette dernière possède à elle seule 34% de toutes les parts de Six.