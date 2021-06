Le premier café à chats de Suisse a ouvert à Zurich 😍

Les chiens de Joe Biden virés de la Maison blanche

Un des deux chiens du couple présidentiel Biden aurait eu des comportements agressifs envers le personnel du président. Du coup, les deux toutous retournent dans leur niche de maison familiale.

Il n'y avait plus eu d'animaux de compagnie au sein de la Maison blanche depuis quatre ans. Ce retour en force n'aura duré que quelques semaines. Le CNN rapporte que, lundi, les bergers-allemands de Jill et Joe Biden ont été renvoyés de la résidence présidentielle. Le plus jeune aurait eu des comportements agressifs, comme mordre à plusieurs reprises le personnel de la maison.

Major, âgé de 3 ans, est le plus jeune des deux bergers-allemands de Biden. Adopté dans un refuge par le couple en …