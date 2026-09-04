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Aarau se souvient des victimes de la fusillade

Une foule a participé à Aarau à une marche blanche en hommage aux victimes de la fusillade survenue le week-end dernier à l’hippodrome du Schachen. Le rassemblement voulait porter un message contre la haine et la violence.

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Environ 300 personnes ont participé vendredi soir à une marche blanche et ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de la fusillade d'Aarau. L'événement a été mis sur pied par les organisateurs de la rave party lors de laquelle le tireur a sévi.

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Ce rassemblement, autorisé par la ville d'Aarau, voulait offrir un espace de recueillement, de compassion et de solidarité. Les organisateurs souhaitaient aussi dénoncer toutes les formes de haine et de violence.

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La marche s'est terminée à l'entrée de l'hippodrome d'Aarau, où a eu lieu la fusillade. Les participants ont déposé des bougies et des fleurs devant un mémorial improvisé et se sont recueillis pendant quelques minutes. Dans la foule se trouvait notamment le conseiller d'État argovien et chef de la police Dieter Egli.

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La fusillade est survenue dans la nuit de samedi à dimanche sur le site de l'hippodrome du Schachen à Aarau. Un Suisse de 43 ans domicilié à Montvsevlier (JU) a tiré plus de 40 coups, sans raison apparente. Une Italienne de 22 ans a été tuée. Cinq autres personnes ont été blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger.

(sda/ats/apa)