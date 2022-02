Jamais autant de femmes n'ont été admises à l'école de recrues

L'offensive pour la promotion des femmes dans l'armée semble porter ses fruits: le nombre de nouvelles recrues a fortement augmenté l'année dernière.

Jamais autant de femmes n'avaient pu être recrutées, a annoncé l'armée lundi. Au total, 727 femmes avaient manifesté leur intérêt pour l'école de recrues (ER) l'année dernière. Après le recrutement, 546 d'entre elles se sont vu attribuer une fonction dans l'armée. Cela représente 63,2% de plus qu'il y a un an.

En outre, 122 femmes ont été affectées à la protection civile et au service de la Croix-Rouge. Comme pour les hommes, le taux d'aptitude des femmes est d'environ 81%. 98 femmes ont, en outre, été recommandées pour des missions de promotion de la paix.