La droite veut augmenter le budget de l'armée suisse

Poutine, Conseil fédéral et espions: un officier suisse déballe tout dans le train

Le Conseil national s'apprête, en effet, à accepter une motion de la droite allant dans ce sens, rapportent vendredi les journaux du groupe ESH et La Liberté. Les trois partis bourgeois devraient faire pencher la balance en faveur de cette proposition.

La guerre en Ukraine a poussé beaucoup de pays européens à augmenter le budget consacré à la défense, et la Suisse n'échappe pas à la tendance.

L'avortement aux USA et la gauche française sont dans le récap de l'actu en mèmes!

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine on vous parle de trains, de sommeil, d'Américains et de politiciens. Leur point commun? Tous déraillent!

Le 2 février dernier à 14h50, une avalanche faisait dérailler le train crémaillère Bex-Villars-Bretaye. Heureusement, il n'y avait que le chauffeur à bord de l'engin, et il s'en est sorti indemne. Mais la ligne a été fermée pendant plusieurs heures, et les skieurs du domaine Villars-Gryon voulant emprunter ce train ont été bien embêtés. Une enquête a été ouverte, et voici les conclusions: le fautif n'est pas un skieur en hors-piste imprudent... mais un renard!