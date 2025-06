Le passage sous-voie de la gare de Chavornay inondé

Voici à quel point les prix ont évolué chez Migros, Coop, Aldi et Lidl

L'agence économique AWP a publié son dernier comparatif des prix en Suisse. Elle révèle les variations de prix de 30 produits dans quatre magasins de Suisse.

Les prix des aliments et des boissons sur Migros Online et Aldi-now.ch ont connu plus de variations entre mai et juin que dans les supermarchés en ligne de Coop et Lidl. Fait surprenant, le coût des carottes a pratiquement augmenté de moitié partout.