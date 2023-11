Viola Amherd. Keystone

Explosifs: comment l’armée suisse veut développer ses compétences

Viola Amherd approuve le nouveau projet européen de défense sur les explosifs.

La Suisse va participer à un nouveau projet de l'Agence européenne de défense (AED) sur les explosifs. La conseillère fédérale Viola Amherd a approuvé un accord qui porte sur la constitution d'un réseau d'experts européens.

La garantie de la compétence en matière d'explosifs est importante pour l'armée, écrit l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) mardi. Armasuisse va donc participer à un nouveau projet de l'AED pour une plateforme européenne de formation dans le domaine des matériaux énergétiques et sur le développement, la fabrication et l'utilisation d'explosifs.

Qui va participer?

Le projet, outre la Suisse, réunit les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Tchéquie. Cet accord s'appliquera jusqu'à 12 mois après l'achèvement du projet.

Il repose sur l'accord sur la coopération avec l'AED de 2012, qui permet à la Suisse de participer aux projets et programmes de l'AED et d'échanger dans les domaines de la recherche et de la technologie, ainsi que de la coopération européenne en matière d'armement. (lal/ats)