Fusillade en Suisse: la justice condamne un homme à 14 ans de prison

À Rickenbach, la justice thurgovienne a condamné un homme à 14 ans de prison ferme pour avoir tiré sur deux personnes.

La justice thurgovienne a condamné un serveur de 35 ans à 14 ans de prison ferme après avoir blessé par balles deux clients, en mai 2021, dans un bar de Rickenbach (TG). Il avait ouvert le feu suite à une altercation liée aux mesures de lutte contre le coronavirus.

Le tribunal de district de Münchwilen a déclaré le Serbe coupable de tentatives de meurtre, selon le jugement publié samedi. À l'issue de sa détention, l'homme devra être expulsé de Suisse.

Le serveur avait tiré à bout portant sur ses deux victimes devant l'établissement. Il les a ensuite poursuivies en continuant à tirer. Au total, au moins sept coups de feu ont été dénombrés. Les deux victimes ont survécu, même si l'un des deux hommes était dans un état critique.

Arrêté en Hongrie

Le serveur s'était enfui à l'étranger. Il a été arrêté sept mois plus tard en Hongrie. Lors du procès, il a reconnu les faits et présenté ses excuses aux victimes, tout en affirmant qu'elles étaient coresponsables de l'escalade. Le serveur a dit avoir été agressé et agi en état de légitime défense.

Une version des faits rejetée par le ministère public. Celui-ci avait requis 16 ans de prison, estimant que l'accusé avait agi de manière particulièrement impitoyable parce qu'il s'est senti atteint dans son orgueil et dans son honneur.

En plus de la peine de prison et de l'expulsion, le serveur a été condamné à payer les frais de procédure et à verser environ 130'000 francs de réparation à ses victimes. Le jugement n'est pas encore définitif. (lal/ats)