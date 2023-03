Voici les cantons où il y a le plus de crimes en Suisse

Le nombre d'infractions est reparti à la hausse en 2022, mais pas toutes les régions de Suisse sont touchées de la même manière. C'est notamment le cas pour les vols et les actes de violence, dont la répartition géographique varie énormément. La preuve en graphiques.

Plus de «Suisse»

Après six ans marqués par une diminution constante, le nombre des crimes répértoriés par la police est reparti à la hausse l'année passée en Suisse, rapporte lundi l'Office fédéral de la Statistique (OFS). Quelque 458 549 infractions au Code pénal ont été signalées en 2022, près de 9% de plus par rapport à l'année d'avant.

Ce qui ressort également des chiffres de l'OFS, c'est que les délits ne sont pas répartis de manière uniforme sur le territoire national. Les cantons affichent notamment des taux d'infractions très différents. Cela est par exemple visible si l'on s'intéresse à deux grandes catégories de crimes: les vols et les actes de violence.

Les vols

Les vols constituent, de loin, le type de crime le plus fréquemment enregistré en Suisse: 174 702 cas ont été signalés l'année passée, un chiffre en hausse de +17,4% par rapport à 2021. Cela correspond à 17,7 infractions pour 1000 habitants, les vols à l'étalage exclus. Au niveau cantonal, cela donne l'image suivante:

Bâle-Ville et Nidwald ouvrent et ferment le classement, avec 54,8 et 5,7 vols pour 1000 habitants. Genève se classe en deuxième position (37,9). Avec Neuchâtel (22), le canton du bout du lac est la seule région romande qu'on retrouve dans le top cinq.

Pratiquement toutes les catégories de vol ont connu une hausse l'année passée, rapporte l'OFS. C'est notamment le cas pour les cambriolages, dont le nombre augmente pour la première fois depuis 10 ans. Quelque 35 732 cas ont été recensés, ce qui correspond à 4,1 infractions pour 1000 habitants à l'échelle de la Suisse. Genève, Neuchâtel et Vaud sont les seuls cantons romands affichant des valeurs supérieures à la moyenne nationale: 6,4, 5,5 et 4,8.

Les vols à la tire (+20,6%) et les vols de véhicules (+15,9%) ont aussi augmenté par rapport à l’année précédente. 14 153 vélos électriques ont par ailleurs été dérobés, ajoute l'OFS, ce qui représente une hausse de 58,7%.

Les actes de violence

La catégorie des infractions de violence comprend également plusieurs délits, dont notamment les homicides, les menaces, les lésions corporelles, les viols ou la prise d'otage. Leur nombre total a augmenté de plus de 16% par rapport à 2021, s'élevant à 46 687. Au niveau national, cela correspond à 5,3 cas pour 1000 habitants.

Le top cinq des cantons ne change qu'assez peu par rapport aux vols: Bâle-Ville est toujours en tête (13,9), suivi cette fois-ci par Schaffhouse (8,3). Côté romand, on retrouve Genève à la troisième place et Vaud à la quatrième, avec, respectivement, 7,2 et 6,9 infractions pour 1000 habitants. Le nombre des cas baisse à 2,4 à Uri et Schwyz.



Fait préoccupant, les actes de violence considérés comme graves ont connu une importante augmentation en 2022. La police a dénombré 1942 infractions, la valeur la plus haute depuis le début du relevé en 2009. Les viols totalisent 867 infractions (+14,5%) et les lésions corporelles graves 762 (+17,2%). Le nombre d'homicides perpétrés se monte à 42, un chiffre restant dans la moyenne de ces dernières années.

La majeure partie de ces infractions se déroulent dans un espace public et sont commises par des hommes. Les personnes lésées se répartissent quant à elles entre 20 850 hommes et 15 722 femmes.

Et au niveau des villes?

L'OFS a également publié les données concernant les 25 plus grandes villes de Suisse. La carte ci-dessous montre les chiffres cumulés des vols et des infractions de violence:

Sans surprise, Bâle se retrouve encore et toujours en tête du classement. Concernant les vols, le top 5 est le suivant:

Bâle: 58,4 vols pour 1000 habitants Genève: 51,3 vols pour 1000 habitants Berne: 42 vols pour 1000 habitants Neuchâtel: 40,9 vols pour 1000 habitants Bienne: 39,8 vols pour 1000 habitants

Pour ce qui est des infractions de violence, le haut du classement est comme suit:

Bâle: 14,8 infractions pour 1000 habitants Lausanne: 12,2 infractions pour 1000 habitants Schaffhouse: 11,4 infractions pour 1000 habitants Zurich: 10,8 infractions pour 1000 habitants Fribourg: 9,9 infractions pour 1000 habitants

Il est dernièrement intéressant de remarquer que, malgré les hausses enregistrées en 2022, la quantité d'infractions connues reste globalement inférieure par rapport à il y a dix ans. Jusqu'à 2014, le nombre total de cas dépassait largement les 500 000 unités.