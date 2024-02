Attention à cette arnaque Serafe très vicieuse

La Prévention suisse de la criminalité (PSC) met en garde contre une nouvelle fraude prenant la forme d'une facture Serafe. Les arnaqueurs se montrent malins pour piéger les Suisses.

Des escrocs tentent actuellement d'arnaquer les ménages suisses en leur envoyant de fausses factures Serafe. La Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) a mis en garde contre cette nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux.

Au premier coup d'œil, la facture que vous tenez entre les mains ressemble à s'y méprendre à la version officielle. De quoi duper les plus distraits. Car à y regarder plus près, il y a bien une subtilité. Au lieu de «Serafe», on peut lire en haut à droite «Searfe».

La version en allemand.

Derrière le code QR fourni se cache en réalité le compte bancaire des fraudeurs. Si vous payez, l'argent sera versé directement sur leur compte et vous devrez tout de même vous acquitter de la véritable facture Serafe quand elle arrivera.



«Attention! Faites bien attention au nom de l'expéditeur des factures! Les escrocs tentent d'obtenir de l'argent en inversant simplement des lettres. Dans la frénésie du quotidien, on a vite fait de ne pas voir ce genre de choses». La Prévention suisse de la criminalité

Si vous avez été piégés, la Prévention Suisse de la Criminalité recommande les actions suivantes

Déposez immédiatement plainte auprès de votre police municipale ou cantonale !

auprès de votre police municipale ou cantonale ! Informez immédiatement votre banque. Elle pourra éventuellement bloquer les versements d’argent.

Elle pourra éventuellement bloquer les versements d’argent. Abstenez-vous de répondre aux services proposés par un détective privé, un avocat ou toute personne qui vous contactera par téléphone ou par mail. Il s’agit probablement aussi d’escrocs.

par un détective privé, un avocat ou toute personne qui vous contactera par téléphone ou par mail. Il s’agit probablement aussi d’escrocs. Contribuez à la prévention d’autres méfaits en décrivant votre expérience dans votre cercle privé. Sensibiliser vos connaissances et vos proches leur évitera d’être dupés à leur tour.

(anb/ffe)