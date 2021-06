Suisse

Titeuf: le nouvel album BD «La Grande Aventure» sort jeudi 3 juin



Le nouvel album de Titeuf nous emmène colo de vacances



La star de BD à la mèche folle démarre une nouvelle aventure. Titeuf et ses potes citadins y découvrent la nature et fait exceptionnel dans un récit continu, fini les planches uniques.



Les odeurs de pied, les marches interminables et les moniteurs chelous, vous vous souvenez de vos colos? Titeuf, l'éternel gamin – il a 28 ans (déjà!) – va vivre sa première. L'occasion, pour Zep, de raconter un morceau de son enfance? «Pas directement. Je n’ai jamais pris part à une colonie de vacances», raconte le dessinateur à 24Heures.



«J’ai été moniteur chez Caritas, quand j’avais 20 ans. De toute manière, je n’ai pas besoin de vivre tout ce que vit Titeuf pour raconter.»

ed. glénat

Titeuf, a qui on avait assuré qu'il irait en camp de jeux vidéos, va vivre «La Grande Aventure» (à paraître ce 3 juin). Cet album, est exceptionnel. En effet, contrairement aux autres on suit une histoire de bout en bout. Seul deux autres BD - parmi les 17 de la collection - ont le même format «Nadia se marie» et «Bienvenue en adolescence». Un moyen pour l'auteur d'approfondir ses personnages, comme il le confie à La Tribune de Genève:



«Notamment Thérèse, que j’apprécie beaucoup humainement. Au début, c’était vraiment la neuneu de la classe, une fille super à l’ouest. (...) Plus ça va, plus je me dis que potentiellement, c’est elle qui va devenir l’amoureuse de Titeuf.»

ed. glénat

(jah)

