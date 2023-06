Certaines offres proposées par ces assurances maladie suisses ont un défaut. Image: watson

Ces assurances récompensent un mode de vie sain et c'est un problème

Les personnes qui font beaucoup d'exercice et ont une alimentation saine doivent être récompensées, c'est en tout cas le discours des assurances maladie. Cette incitation à mener une vie saine est controversée et pas seulement en raison de la protection des données.

Faire du jogging dans la forêt, manger une assiette de légumes et de pâtes ou faire du yoga sur la terrasse du boulot, la caisse-maladie Helsana promet de récompenser les assurés qui ont un mode de vie sain. Les personnes qui documentent leurs activités saines au moyen de l'application Helsana peuvent compter sur un rabais allant jusqu'à 300 francs par an.

L'assureur n'est pas le seul dans ce cas. La CSS fait de la publicité avec des rabais allant jusqu'à 1400 francs par an — pour les personnes qui se conduisent «sainement». Sanitas, Concordia, Swica et Visana proposent également des programmes avec lesquels les assurés accumulent des points en faisant des exercices de fitness ou en mangeant plus sainement. Dans certains cas, l'activité physique ou les heures de sommeil sont également mesurées à l'aide d'un tracker.

Selon le fournisseur, les points collectés peuvent être versés en espèces, échangés contre des bons d'achat, réservés pour une assurance moins chère ou même donnés.

Ce qui pose problème

Mais ces offres ont toutes au moins un défaut: dans l'assurance de base, il est interdit d'accorder de tels rabais, et encore moins de verser un bonus. Le Conseil fédéral a déclaré à propos de l'application Helsana:

«Les formes particulières d'assurance ou les programmes de bonus qui, liés à certains comportements, accordent des rabais de primes aux assurés ou désavantagent des groupes à risque ne sont pas autorisés dans l'assurance de base.» Conseil fédéral

C'était il y a cinq ans. Le Conseil fédéral s'est référé au préposé fédéral à la protection des données, qui a déclaré illégale l'utilisation des données de l'assurance de base pour l'assurance complémentaire. Il y a quatre ans, le Tribunal administratif fédéral lui a donné raison: le programme de bonus d'Helsana contrevenait au droit de la protection des données.

Suite aux critiques, la protection des consommateurs a examiné les applis de plus près et a constaté que le principe de solidarité de l'assurance de base était vidé de sa substance et que l'égalité de traitement n'était pas non plus garantie pour les personnes moins sportives ou handicapées.

Le secteur ne s'est pas laissé impressionner par ces critiques. La plupart des caisses-maladie proposent des rabais dans l'assurance complémentaire — ou les financent à partir de ce pot commun. Ainsi, l'Office fédéral de la santé publique a également constaté chez Helsana:

« Aucun argent de l'assurance-maladie obligatoire n'est détourné de son but et la renonciation à la participation au programme n'entraîne aucun désavantage financier pour les personnes assurées.»

Et la protection des données?

Reste donc le traitement des données. Toutes les applications ne garantissent pas la non-transmission des données médicales à des tiers. C'est pourquoi la protection des consommateurs a recommandé il y a deux ans de supprimer immédiatement l'app Sanitas. En comparaison, la CSS traite les données avec soin.

Les personnes qui font mesurer leur pouls, leur tension artérielle et leurs pas par un tracker de caisse devraient donc lire attentivement les dispositions relatives à la protection des données. Du moins jusqu'au 1er septembre. A partir de cette date, la nouvelle loi sur la protection des données obligera les fournisseurs à effectuer régulièrement une analyse d'impact sur la protection des données — et à minimiser les risques pour les assurés. (wan) (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté par Noëline Flippe