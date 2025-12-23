en partie ensoleillé
Kiabi débarque en Suisse romande

Cette enseigne de vêtements à petit prix débarque en Suisse romande

Kiabi (ici une enseigne à Lezennes, dans le nord de la France) débarque en Suisse romande avec deux boutiques, l&#039;une à Neuchâtel et l&#039;autre à Fribourg.
Le groupe français de prêt-à-porter entame son implantation helvétique.Image: AFP
Kiabi, le géant français des fringues à prix doux, commence son implantation en Suisse avec l'ouverture de deux magasins en Romandie en 2026.
23.12.2025

Kiabi débarque à Fribourg et à Neuchâtel en mars. Se présentant comme le leader européen de la mode à petits prix pour les familles, le groupe français de prêt-à-porter entame, avec deux premiers magasins en Suisse romande, son implantation helvétique.

Le groupe est présent dans 40 pays avec 647 points de contact, a-t-il indiqué. Fondé en 1978 dans le nord de la France, il réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,5 milliards d’euros (2,3 milliards de francs) et emploie près de 10 000 personnes de 83 nationalités.

Les enseignes suisses ouvriront leurs portes en mars.image: afp
«L’ouverture de deux premiers magasins s’inscrit dans une volonté claire d’ancrage local, avec la création d’emplois»
Kiabi, dans un communiqué

«L’ouverture de deux premiers magasins s’inscrit dans une volonté claire d’ancrage local, avec la création d’emplois», précise le communiqué de lundi.

Des produits chimiques dangereux trouvés dans des habits de Shein

Le groupe a pour ambition de «rendre une mode accessible, durable et responsable, pensée pour toutes les familles». (mbr/ats)

