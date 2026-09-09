Attention: la police alerte sur une nouvelle arnaque Twint

Les usagers de Twint sont visés par une nouvelle tentative d'escroquerie en Suisse. La police détaille le processus.

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Une nouvelle arnaque usurpe l’identité de Twint pour tenter de récupérer des données bancaires et de l’argent. Le piège commence par un e-mail ou un SMS annonçant un paiement et se poursuit au téléphone avec de faux collaborateurs de Twint ou d’une banque.

Le message indique qu’une transaction est en cours ou vient d’être confirmée. Si le destinataire ne reconnaît pas le paiement, il est invité à appeler une prétendue hotline gratuite. C’est précisément là que le piège se referme.

Voici comment l'arnaque se présente. Image: cybercrimepolice.ch

Une fois l’appel passé, les escrocs se présentent comme des collaborateurs de Twint ou d’un établissement bancaire. Ils cherchent alors à obtenir des informations sur les comptes et les moyens de paiement de leur victime. Ils peuvent ensuite prétendre devoir bloquer les comptes bancaires ou Twint concernés. Dans certains cas, ils demandent même à la victime de transférer l’argent disponible sur Twint vers un soi-disant «compte sécurisé». Les données récoltées peuvent servir à commettre d’autres fraudes. Quant à l’argent transféré ou envoyé, il est généralement impossible de le récupérer.

Que faire si vous êtes visé par cette arnaque Twint

Cybercrimepolice.ch recommande de ne pas répondre et de supprimer le message ou de le placer dans les spams. Les e-mails et SMS suspects peuvent également être signalés à la plateforme.

En cas de doute, il faut contacter directement Twint ou son établissement financier par les canaux officiels, et non via les coordonnées fournies dans le message suspect. Il ne faut jamais communiquer de données sensibles sans avoir vérifié l’identité de son interlocuteur.

Si des informations ont déjà été transmises ou de l’argent transféré, il faut contacter immédiatement son établissement financier, demander si les paiements peuvent être récupérés et faire bloquer les comptes concernés par précaution. Il est également recommandé de prendre rendez-vous auprès de la police cantonale afin de déposer plainte. (hun)