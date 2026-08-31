Les prestataires financiers américains Visa et Mastercard veulent simplifier les virements à l’étranger avec des partenaires suisses Image: keystone

Visa et Mastercard vont copier Twint en Suisse

Les géants des cartes de crédit Visa et Mastercard veulent simplifier les transferts d’argent internationaux pour les clients des banques suisses.

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Envoyer de l’argent à des amis ou à des proches à l’étranger devrait bientôt devenir aussi simple qu’avec Twint en Suisse.

Pour y parvenir, les deux groupes collaborent avec Payinit, la coentreprise suisse de Viseca et Cornèr Bank, ont-ils annoncé lundi. Payinit met en place une plateforme commune qui permettra aux banques suisses et aux autres émetteurs de cartes d’intégrer les services de Visa et Mastercard à leurs propres offres numériques.

Pour les clients, le changement devrait être presque invisible: ils pourront continuer à envoyer de l’argent directement depuis leur application bancaire habituelle. Les différents établissements n’auront ainsi pas à mettre en place chacun leur propre connexion technique avec les réseaux internationaux de paiement.

Un numéro ou une adresse e-mail suffisent pour Payinit

Les virements devraient également être possibles sans connaître le numéro de carte ou de compte du destinataire. Un numéro de portable ou une adresse e-mail enregistrés peuvent suffire, selon les entreprises. En fonction du service, l’argent pourra notamment être versé sur une carte de paiement, un compte bancaire ou un portefeuille numérique.

Visa apporte pour cela ses services Visa Direct et Visa+. Visa Direct permet d’effectuer des transferts d’argent via un réseau qui, selon l’entreprise, dessert plus de 18 milliards de cartes, de comptes et de portefeuilles numériques dans le monde. Mastercard fournit de son côté des fonctionnalités correspondantes avec Mastercard Move et Mastercard Credential Services.

Quel que soit le lieu où se trouve le destinataire

Les deux groupes étasuniens spécialisés dans les paiements veulent ainsi simplifier en particulier les paiements directs transfrontaliers entre particuliers. Ceux-ci restent aujourd’hui souvent lents et compliqués, a expliqué Santosh Ritter, responsable de Visa Suisse. Daniela Massaro, responsable de Mastercard Suisse, a déclaré que les clients s’attendaient à pouvoir envoyer de l’argent aussi facilement qu’un message, quel que soit le lieu où se trouve le destinataire.

La plateforme de Payinit doit être ouverte à tous les émetteurs de cartes suisses et aux fournisseurs de solutions de paiement mobile. L’entreprise Opentech fournit l’infrastructure technique. (sda/awp/trad. hun)