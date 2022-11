Credit Suisse va fermer 14 filiales en Suisse

Vous n'avez rien compris au naufrage de Credit Suisse? On vous explique tout

Fin octobre, le groupe bancaire avait annoncé une «restructuration radicale» de sa banque d'affaires et une réduction des coûts se soldant par 9 000 emplois supprimés au niveau mondial d'ici le troisième trimestre 2025. La suppression de 2 700 équivalents temps plein est actuellement en cours. En Suisse, le nombre de postes devrait être réduit d'environ 2000 à 14 000 emplois , dont 500 d'ici la fin de l'année. Credit Suisse compte réduire ses coûts de 15% ou 2,5 milliards de francs , afin de ramener ses frais de fonctionnement à quelque 14,5 milliards d'ici 2025.

Dans le cadre des récentes mesures de restructuration et de réduction des coûts, l'établissement zurichois a accéléré l'ajustement de son réseau de succursales, a-t-il ajouté dans un courriel.

«Cette décision est principales due aux changements d'habitudes de nos clientes et clients, qui utilisent de plus en plus nos services mobiles et sur internet»

