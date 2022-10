Vous n'avez rien compris au naufrage de Credit Suisse? On vous explique tout

Investment banking

Les activités d'une grande banque comme le Credit Suisse peuvent être divisées en deux fonctions : Le Commercial Banking et l'Investment Banking. La banque commerciale est en fait ce que l'on présente souvent comme une activité bancaire "normale": Les banques reçoivent des dépôts, accordent des prêts, garantissent des actifs et travaillent avec de nombreux types de clients, dont le grand public et les entreprises.La banque d'investissement, en revanche, consiste à fournir des services aux grandes entreprises et aux investisseurs institutionnels. Cela comprend la gestion d'actifs et le négoce de titres. Habituellement, une banque peut gagner beaucoup plus d'argent dans ce secteur que dans la banque commerciale.