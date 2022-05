Guerre entre Hells Angels et Bandidos: 22 motards jugés à Berne

Quelques jours après la fusillade qui a choqué Genève, un procès contre 22 motards impliqués dans une autre guerre des gangs s'est ouvert ce lundi à Berne. Les prévenus doivent répondre de rixe et tentative d'homicide.

Un important dispositif policier avec notamment des chiens a été déployé devant le tribunal avant l'ouverture de l'audience pour prévenir tout incident. Plusieurs dizaines de bikers vêtus de noir avec l'emblème des Hells Angels étaient déjà présents devant le bâtiment pour soutenir les prévenus.

Image: sda

Tous les accusés auraient participé à une guerre des gangs en mai 2019 à Belp, dans le canton de Berne. Plusieurs personnes avaient été blessées lors de cet affrontement opposant des membres des Bandidos à ceux des Hells Angels et leurs alliés les Broncos. La police avait saisi plusieurs armes, dont un fusil d'assaut, plus d'une vingtaine de couteaux, de machettes et de poignards.

Bandidos contre Hells Angels

Selon le Ministère public du canton de Berne, la rixe entre bikers a éclaté après que le club des Bandidos, qui n'était pas représenté officiellement en Suisse à l'époque, avait voulu ouvrir un local à Belp, projet qui n'a pas plu à deux autres clubs de motards, les Hells Angels et les Broncos.

Pour eux, l'ouverture d'un club par un autre gang constituait une provocation. Selon le Ministère public, des membres des Hells Angels et des Broncos auraient décidé de mener une action d'intimidation et de perturber une réunion des Bandidos à Belp. Mais ceux-ci ont eu vent de cette descente et ont préparé leur riposte.

Image: sda

Pour l'accusation, tous les protagonistes étaient conscients que la situation allait dégénérer et déboucher sur des actes de violence. Le Ministère public estime que les gangs rivaux avaient même souhaité cette confrontation pour marquer leur territoire.

Le Tribunal régional Berne-Mittelland rendra son verdict le 30 juin. (ats)