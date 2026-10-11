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Une manifestation contre «l'impérialisme» à Berne

Police suisse Berne
La police est présente en force dans le centre-ville (image d'illustration). keystone

Plusieurs centaines de manifestants contre «l'impérialisme» à Berne

Une manifestation non autorisée a rassemblé dimanche plusieurs centaines de personnes contre l’impérialisme et le capitalisme, un an après un rassemblement pro-Gaza qui avait dégénéré.
11.10.2026, 17:0811.10.2026, 17:08

Une manifestation non autorisée a commencé dimanche, un an après une manifestation de soutien à Gaza qui avait dégénéré. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour dénoncer l'impérialisme et le capitalisme.

Des jeunes, dont beaucoup portent un keffieh – le foulard emblématique palestinien – se sont mélangés aux nombreuses familles et aux touristes, a noté un correspondant de Keystone-ATS. «Free, free Palestine», ont-ils scandé.

Des policiers pris pour cible à Lausanne
Des policiers pris pour cible à Lausanne

La police est présente en force dans le centre-ville. Un canon à eau a notamment été installé sur la Kornhausplatz. Les organisateurs ont annoncé avoir prévu plusieurs lieux de rassemblement.

Eviter une manifestation conflictuelle

Ces derniers, restés anonymes, ont fait savoir sur Telegram qu'ils voulaient éviter une manifestation conflictuelle. Le rassemblement est dirigé contre le capitalisme et l'impérialisme. Plus précisément, les manifestants réclament la fin des occupations militaires et de la répression étatique. Ils demandent aussi la protection des peuples autochtone ainsi que la restitution de leurs droits historiques à la terre et à l'autodétermination.

Berne se prépare à une manifestation non autorisée
Berne se prépare à une manifestation non autorisée

Le rassemblement se tient une année après une manifestation de soutien à Gaza qui avait dégénéré dans le centre-ville de Berne. Des policiers et des manifestants avaient été blessés. D'importants dégâts matériels avaient aussi été constatés. (sda/ats)

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