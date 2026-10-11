La police utilise un canon à eau lors d’une manifestation non autorisée contre la guerre à Gaza, le 24 mai 2025 à Berne. Keystone

Berne se prépare à une manifestation non autorisée

Un rassemblement contre l’impérialisme est prévu dimanche, un an après une manifestation pro-palestinienne qui avait fait des blessés et causé d’importants dégâts.

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Des forces de police de plusieurs cantons sont déployées dimanche à Berne. Des personnes restées anonymes ont appelé à manifester contre l'impérialisme, un rassemblement qui n'a pas été autorisé, un an après une manifestation de soutien à Gaza qui avait dégénéré.

Des policiers ainsi que des manifestants avaient été blessés lors de la manifestation d'il y a une année. D'importants dégâts matériels avaient aussi été constatés.

Pour ce dimanche, les organisateurs, qui sont restés anonymes, ont annoncé sur internet avoir élaboré un «concept créatif» visant à échapper à l'encerclement de la police. Ils ont appelé à un rassemblement en divers lieux en milieu d'après-midi.

La police a indiqué sur X qu'elle déploierait «une présence visible». Des perturbations de la circulation et des transports publics sont à prévoir. (tib/ats)