Nouvel éboulement à Schwanden : La situation reste critique

Dans la nuit de samedi à dimanche, un nouveau glissement de terrain a affecté la zone de Schwanden en Glaris. L'effondrement de près de 100 mètres cubes de terrain aggrave la situation déjà précaire.

L'accès aux zones centrales, où le danger est estimé entre «élevé» et «très élevé», est strictement interdit. Keystone

Une petite centaine de mètres cubes de terrain se sont éboulés dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone du glissement de terrain de Schwanden (GL). La situation ne s'est pas encore stabilisée.

On ne sait toujours pas quand, comment et dans quels proportions les quelque 60'000 tonnes de terre qui tiennent encore vont descendre, a indiqué dimanche la commune de Glaris-Sud dans un communiqué. La situation reste critique et instable.

En étroite collaboration avec les géologues, la commission des dangers naturels de la commune de Glaris-Sud a divisé la zone du glissement de terrain en différentes parties.

Dans les zones périphériques, les évacués ont été autorisés à retourner chercher quelques effets personnels dans leurs logements, mais dans des plages horaires définies et limitées à dix minutes. La situation pourrait cependant évoluer à nouveau en très peu de temps.

Fausses rumeurs

Dans son communiqué, la commune de Glaris-Sud déplore que des bruits courent sur les réseaux sociaux et dans les médias concernant le fait qu'elle retirerait les logements d'urgence aux personnes évacuées, les laissant à la rue.

C'est tout le contraire qui est vrai, souligne-t-elle. Le canton de Glaris et la commune de Glaris-Sud ont ouvert un guichet pour aider les victimes. Par ce biais, les offres de logements sont centralisées et transmises aux personnes qui en ont besoin.

En cas de difficultés financières, la population évacuée peut également s'adresser à ce service, qui tentera de proposer des solutions en collaboration avec la fondation d'aide de Glaris-Sud et le Secours d'hiver. (dal/ats)