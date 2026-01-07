assez ensoleillé-5°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Ce problème explose: «Le TCS est en intervention continue»

Voiture neige
Image: Shutterstock

Ce problème explose en Suisse: «Le TCS est en intervention continue»

Les températures glaciales de ces derniers jours provoquent une avalanche de pannes de batteries. Le Touring Club Suisse (TCS) a enregistré lundi deux fois plus d'interventions qu'à l'accoutumée. Voici les bons gestes et ceux qui peuvent vous valoir une amende.
07.01.2026, 10:0707.01.2026, 11:38

Le grand froid, qui frappe la Suisse ces derniers jours, met à rude épreuve les batteries des véhicules. Le Touring Club Suisse a enregistré 2150 interventions rien que lundi passé. C'est deux foit deux fois plus qu'habituellement, rapporte RTN. Laurent Pignot, porte-parole du TCS pour la Suisse romande confie à nos confrères:

«Le TCS est actuellement en intervention continue»

La très grande majorité de ces dépannages concerne des batteries déchargées à cause des températures glaciales.

«Il faut savoir que par -20°C, la batterie ne conserve que la moitié de sa capacité et ce n'est pas toujours assez pour faire démarrer une voiture»
Laurent Pignot, porte-parole du TCS pour la Suisse romande.

Amende de 80 francs

Le TCS recommande de désactiver avant le démarrage tous les dispositifs électroniques gourmands en énergie: sièges et volant chauffants, dégivrage des rétroviseurs, radio ou chauffage.

La nuit la plus froide de l'hiver en Suisse

Après une recharge, la batterie reste fragile et se recharge lentement, grâce au moteur. Il faudrait donc rouler au moins 20 minutes, si possible sur autoroute, pour permettre une recharge efficace qui vaille la peine.

Et surtout, attention: faire tourner son véhicule à l'arrêt pour accélérer le dégivrage est non seulement mauvais pour la batterie mais aussi et surtout illégal. Cette pratique est même passible d'une amende de 80 francs, relaie RTN. (dag)

En Suisse, les Noëls enneigés ont toujours été l'exception
L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
A$AP Rocky casse l’internet
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les salaires stagnent et le chômage menace en Suisse
L'indice des prix à la consommation (CPI), dont la publication est prévue jeudi, est attendu entre 0,0% et 0,2%. Une bonne nouvelle, malgré les droits de douane américains — mais à prendre avec des pincettes, précisent les experts.
Ce renchérissement quasi nul témoigne d'une bonne santé économique du pays, toutefois fragile, selon les analystes.
L’article