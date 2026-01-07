Image: Shutterstock

Ce problème explose en Suisse: «Le TCS est en intervention continue»



Les températures glaciales de ces derniers jours provoquent une avalanche de pannes de batteries. Le Touring Club Suisse (TCS) a enregistré lundi deux fois plus d'interventions qu'à l'accoutumée. Voici les bons gestes et ceux qui peuvent vous valoir une amende.

Le grand froid, qui frappe la Suisse ces derniers jours, met à rude épreuve les batteries des véhicules. Le Touring Club Suisse a enregistré 2150 interventions rien que lundi passé. C'est deux foit deux fois plus qu'habituellement, rapporte RTN. Laurent Pignot, porte-parole du TCS pour la Suisse romande confie à nos confrères:

«Le TCS est actuellement en intervention continue»

La très grande majorité de ces dépannages concerne des batteries déchargées à cause des températures glaciales.

«Il faut savoir que par -20°C, la batterie ne conserve que la moitié de sa capacité et ce n'est pas toujours assez pour faire démarrer une voiture» Laurent Pignot, porte-parole du TCS pour la Suisse romande.

Amende de 80 francs

Le TCS recommande de désactiver avant le démarrage tous les dispositifs électroniques gourmands en énergie: sièges et volant chauffants, dégivrage des rétroviseurs, radio ou chauffage.

Après une recharge, la batterie reste fragile et se recharge lentement, grâce au moteur. Il faudrait donc rouler au moins 20 minutes, si possible sur autoroute, pour permettre une recharge efficace qui vaille la peine.

Et surtout, attention: faire tourner son véhicule à l'arrêt pour accélérer le dégivrage est non seulement mauvais pour la batterie mais aussi et surtout illégal. Cette pratique est même passible d'une amende de 80 francs, relaie RTN. (dag)