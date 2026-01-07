Ce problème explose en Suisse: «Le TCS est en intervention continue»
Le grand froid, qui frappe la Suisse ces derniers jours, met à rude épreuve les batteries des véhicules. Le Touring Club Suisse a enregistré 2150 interventions rien que lundi passé. C'est deux foit deux fois plus qu'habituellement, rapporte RTN. Laurent Pignot, porte-parole du TCS pour la Suisse romande confie à nos confrères:
La très grande majorité de ces dépannages concerne des batteries déchargées à cause des températures glaciales.
Amende de 80 francs
Le TCS recommande de désactiver avant le démarrage tous les dispositifs électroniques gourmands en énergie: sièges et volant chauffants, dégivrage des rétroviseurs, radio ou chauffage.
Après une recharge, la batterie reste fragile et se recharge lentement, grâce au moteur. Il faudrait donc rouler au moins 20 minutes, si possible sur autoroute, pour permettre une recharge efficace qui vaille la peine.
Et surtout, attention: faire tourner son véhicule à l'arrêt pour accélérer le dégivrage est non seulement mauvais pour la batterie mais aussi et surtout illégal. Cette pratique est même passible d'une amende de 80 francs, relaie RTN. (dag)