Face à Omicron, le certificat Covid est-il encore utile?

«Cela dépendra de son argumentation. Ce qui est important, c'est d'expliquer sur quelle base scientifique on justifie la levée de restrictions. Le rôle du Conseil fédéral, et du politique en général, c'est de faire la balance entre les risques sanitaires et les autres enjeux, notamment sociaux et économiques, mais dans cette pandémie les décisions doivent être basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques. Si le Conseil fédéral argumente en ce sens, on ne pourra pas lui reprocher un manque de cohérence»

Samuel Bendahan, conseiller national et vice-président du PS