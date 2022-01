Le bug des nouveaux certificats Covid pour les guéris a été réparé

Ce lundi, la Confédération ne pouvait pas délivrer les nouveaux certificats Covid aux personnes guéries sur la base de tests antigéniques à cause d'un problème technique. Celui-ci a été résolu.

Il est dès maintenant possible d'établir des certificats Covid sur la base d'un résultat positif d'un test rapide antigénique, a twitté ce lundi après-midi l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT). La panne survenue plus tôt dans la journée a été résolue.

Ces certificats d'un nouveau genre devaient être délivrés à partir de lundi. La Confédération avait décidé de les introduire comme solution temporaire, en raison de la pénurie de tests PCR due à la vague d'infections au variant Omicron.

Uniquement valables en Suisse

Jusqu'à présent, les personnes concernées devaient présenter un test PCR positif pour obtenir un certificat attestant de leur guérison du Covid-19. Alternativement, elles pouvaient obtenir un certificat sur la base d'un test d'anticorps valable uniquement en Suisse.

Les nouveaux certificats de guérison délivrés sur la base d'un test rapide d'antigène positif ne sont également valables qu'en Suisse - à partir du 11e jour après le test positif. Ils expirent 270 jours après le test positif.

Pour l'instant, très peu de personnes devraient être concernées par le problème, car seuls les tests rapides d'antigènes effectués le 24 janvier ou plus tard donnent droit à un tel certificat. (ats/asi)