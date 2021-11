Dès que l'immunisation de la population sera terminée, le SARS-CoV-2 pourrait cependant continuer à peser sur les hôpitaux, note-t-il. «Je peux m'imaginer qu'à l'avenir, nous aurons toujours entre 50 et 200 patients dans les services de soins intensifs à cause du Covid-19». Si ce nombre de cas peut être géré par les hôpitaux, ils devront toutefois s'adapter à la nouvelle réalité, selon lui. (ats/jch)

L'expert écarte cependant l'imposition de restrictions qu'aux seuls non vaccinés. «Les conséquences épidémiologiques sont difficiles à évaluer», ajoute-t-il. Il craint en outre que les non vaccinés se retrouvent alors dans d'autres lieux, accélérant du même coup la propagation du coronavirus.

Une extension du port du masque sanitaire à l'intérieur des bâtiments ou un retour au télétravail sont des mesures appropriées face à la forte hausse des cas de Covid-19, juge l'épidémiologiste Christian Althaus. Des restrictions plus importantes sont par contre plus difficiles à appliquer.

Au centre, Christian Althaus, épidémiologiste à l'Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l'Université de Berne et expert de la crise du Covid-19, s'exprime lors d'une réunion d'experts du système de santé suisse.

