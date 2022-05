Les cantons disent à Berset qu'ils ne veulent plus payer les tests

Les dispositions dans le domaine du contrôle des frontières, des étrangers et de l'asile sont également concernées par la prolongation. Tout comme les dispositions pour protéger les personnes vulnérables sur leur lieu de travail. En revanche, la base légale pour les aides économiques et les mesures pour cas de rigueur ne sont pas touchées. (ats/svp)

Pour l'UDC, les certificats ne doivent être prolongés que s'ils sont explicitement utilisés pour des voyages internationaux, et non pour un usage à l'intérieur du pays. Au contraire, le PVL trouve que les certificats permettent de surveiller la situation sanitaire.

La majorité des partis soutient l'avis des cantons. Le PVL, les Verts et le PS trouvent aussi que la Confédération doit financer les tests. L'UDC souhaite que les tests soient payés à titre privé et seulement dans des cas exceptionnels par les cantons.

Nidwald craint lui que les particuliers doivent assumer ces coûts, puisque les caisses-maladie n'entrent en ligne de compte qu'en cas de décision de traitement. Un dépistage à grande échelle de la population n'a actuellement plus beaucoup d'importance, et si cela devait à nouveau être le cas en raison de la situation épidémiologique, la Confédération devrait financer les tests, écrit de son côté le Conseil-exécutif bernois.

Dès ce lundi 9 mai, la Route du Mollendruz entre Mont-la-Ville et le sommet du col est fermée. La raison? Un marquage de sécurité «révolutionnaire». On vous explique tout ça.

Le retour des beaux jours marque aussi l'arrivée des motards et des voitures sportives. En effet, sur le col du Mollendruz dans le canton de Vaud, on croise régulièrement des véhicules rutilants roulant de manière excessive (52 accidents recensés sur ce tronçon entre 2015 et 2019), ainsi pour améliorer la sécurité et diminuer les bruits, le canton de Vaud annonce la mise en place de marquages de sécurité inédits sur cet axe routier. Ce lundi 9 mai, la Route du Mollendruz entre Mont-la-Ville et le sommet du col est fermée pour permettre la mise en place du dispositif. Les travaux dureront 4 jours, et la réouverture de la route est prévue jeudi 12 mai en fin de journée.