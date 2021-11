«Les cantons peuvent et doivent adopter leurs propres mesures pour le moment. Dans certains, il serait judicieux d'y réfléchir maintenant»

«Les nouvelles infections et les hospitalisations augmentent d'environ 40% chaque semaine»

«Nous sommes clairement dans la cinquième vague. A Genève, on observe un doublement des cas en six jours»

«Il existe de grandes différences entre les cantons. La situation serait six fois meilleure au Tessin que dans le canton de Nidwald»

Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crises et coopération internationale à l'OFSP

Certains des experts de l'Office fédéral de la santé publique. De gauche à droite: Aglaé Tardin, Patrick Mathys et Tanja Stadler.

Certains des experts de l'Office fédéral de la santé publique. De gauche à droite: Aglaé Tardin, Patrick Mathys et Tanja Stadler. Image: Keystone/Shutterstock

Un problème de serrurerie leur coûte une fortune

Un couple romand a dû payer 1387 francs pour une serrure défectueuse. Une seconde entreprise a constaté que le défaut signalé ne correspondait pas à la réalité. Une plainte pénale a été déposée.

Une telle douloureuse, Chantal et Patrick ne s'y attendaient vraiment pas. Le 2 novembre, ce couple yverdonnois a eu un problème de serrurerie. «Je n'arrivais plus à fermer la porte d'entrée de notre appartement et je devais retourner au travail. Après avoir cherché sur Google le nom d'un serrurier à Yverdon-les-Bains (VD), j'ai appelé l'entreprise qui était en première position», raconte Chantal.