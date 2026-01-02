Image: KEYSTONE

Ce que l'on sait des propriétaires du bar incendié

Les propriétaires du bar où un tragique incendie s'est produit dans la nuit de la Saint-Sylvestre sont un couple de Français installé en Valais depuis le début des années 2000.

Les propriétaires du bar Constellation de Crans-Montana, où un incendie a tué une quarantaine de personnes et fait environ 115 blessés selon un dernier bilan, sont un couple de Français, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. La mari est originaire de Corse. Le couple possède deux autres établissements dans la station valaisanne et dans les environs.

Brûlée au bras

La femme, présente sur les lieux lors de l’incendie, a été brûlée au bras. Cette dernière précise que son mari, lui, va bien. D’après les informations de BFMTV, le mari ne se trouvait pas dans le bar lors de l’incendie cette nuit, mais dans l’un des deux autres établissements du couple.

Un ami du couple interrogé par l’AFP, Jean-Thomas Filippini, a également assuré que les deux propriétaires du bar étaient en vie. Il a raconté avoir reçu, durant la nuit du Nouvel An, une vidéo de l'établissement. «J'ai essayé de contacter mes amis durant toute la nuit. C'est l'épouse qui m'a répondu vers 5 heures du matin en me disant qu'ils étaient vivants et que c'était une catastrophe», a-t-il dit.

Chants corses

Artiste corse, Jean-Thomas Filippini a rencontré les restaurateurs en 2015, alors qu'il s'était rendu avec son groupe «I Vagabondi» chanter au Constellation, justement à l'occasion du 31 décembre. Le chanteur et le couple propriétaire du bar sont depuis restés amis.

Le couple, arrivé en Valais dans les années 2000, a repris Le Constellation en 2015, alors à l’abandon, retrace de son côté le média Corse-Matin. Ils l’ont ensuite transformé en lieu festif prisé, notamment lors de la haute saison touristique. L’établissement pouvait accueillir jusqu’à 300 personnes en intérieur et 40 en terrasse.

Des membres du personnel disparus dans l'incendie

Le couple de propriétaires auraient «perdu des membres de leur personnel» et seraient «extrêmement touchés par l’événement», révèle Nice-Matin. Pour l’heure, la piste d’«un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration» est privilégiée, a indiqué la procureure du Valais. Une instruction a été ouverte par le ministère public valaisan pour déterminer les circonstances de l’incendie. (afp)