Pendant une heure, on ne pouvait plus s'acheter des billets CFF

La perturbation dont la cause n'est pas encore connue a été réparée aux alentours de 9 heures.

En raison d'un dysfonctionnement, les clients des CFF n'ont pas pu acheter de billets via l'application et le site Internet pendant une heure mercredi matin. Les ventes ont également été limitées aux distributeurs de billets et dans les centres de voyages CFF.

La vente de billets fonctionnait à nouveau normalement depuis environ 09h00, a précisé une porte-parole des CFF à Keystone-ATS, confirmant une information de «20 Minuten». Les passagers ont pu acheter leur billet auprès du personnel des trains durant la panne. La cause exacte de la perturbation n'était pas encore connue. (sda/ats)