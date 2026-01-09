bien ensoleillé
Le père du patron du Constellation brise le silence

L’homme de «70 ans environ» a défendu «l’honneur» de son fils face à un journaliste du Figaro qui était en reportage dans son bar, en Corse: «On n’est pas des voyous!».
09.01.2026, 16:0209.01.2026, 16:44

Vendredi après-midi, quelques minutes après la cérémonie d’hommages aux victimes de la tragédie de Crans-Montana, le Figaro a publié un article dans lequel le père du tenancier du bar Le Constellation s’exprime pour la première fois dans les médias. L’homme «défend l’honneur» de son fils.

«En quoi le passé de mon fils, des erreurs de jeunesse qu’il a payées jusqu’au dernier centime, ont-elles un lien avec les quarante morts?»
Le père du gérant du bar Constellation, au Figaro

C’est dans le cadre d’un reportage en Corse que le journaliste du journal français est tombé sur cet «homme massif de 70 ans environ», dans le bar qu’il tient à Solenzara. Réagissant au portrait dressé de Jacques Moretti depuis la tragédie, il fulmine: «En quoi le passé de mon fils, des erreurs de jeunesse qu’il a payées jusqu’au dernier centime, ont-elles un lien avec les quarante morts?».

«On ne va pas prendre le maquis ni se dérober. On est des gens sérieux, pas des voyous! Je connais mon fils, jamais il ne fuira. C’est son honneur. On pense aux victimes, nous aussi on a perdu des proches et des gens qu’on aimait. On pleure tous les jours. Moi, je ne dors plus.»
«Maintenant, si la presse veut descendre Jacques en flammes, ça la regarde. À la fin, nous ne répondrons qu’à la justice. Mon fils est responsable parce que c’est son établissement, mais coupable, on verra»
Le père de Jacques M.

Enfin, le père annonce s’être rendu à Crans-Montana après l’incendie, pour épauler son fils: «C’est la première fois de ma vie que j’ai vu Jacques pleurer. C’est une situation inacceptable pour les morts mais aussi pour les vivants».

(fv)

