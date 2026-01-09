Le père du patron du Constellation brise le silence
Vendredi après-midi, quelques minutes après la cérémonie d’hommages aux victimes de la tragédie de Crans-Montana, le Figaro a publié un article dans lequel le père du tenancier du bar Le Constellation s’exprime pour la première fois dans les médias. L’homme «défend l’honneur» de son fils.
EXCLUSIF - Huit jours après l’incendie meurtrier de la station de Crans-Montana, Jean Matthieu Moretti défend l’honneur de son fils et témoigne de la douleur de la famille. →https://t.co/2aij5dCY3n pic.twitter.com/C0PDd8asPG— Le Figaro (@Le_Figaro) January 9, 2026
C’est dans le cadre d’un reportage en Corse que le journaliste du journal français est tombé sur cet «homme massif de 70 ans environ», dans le bar qu’il tient à Solenzara. Réagissant au portrait dressé de Jacques Moretti depuis la tragédie, il fulmine: «En quoi le passé de mon fils, des erreurs de jeunesse qu’il a payées jusqu’au dernier centime, ont-elles un lien avec les quarante morts?».
Enfin, le père annonce s’être rendu à Crans-Montana après l’incendie, pour épauler son fils: «C’est la première fois de ma vie que j’ai vu Jacques pleurer. C’est une situation inacceptable pour les morts mais aussi pour les vivants».
(fv)