CFF: Trafic interrompu entre Palézieux et Moudon

Voici les prénoms les plus rares et les plus répandus de Suisse

On compte plus de 60 000 prénoms en Suisse. Voici quels sont les plus répandus et avec combien de personnes vous partagez le vôtre.

L'année dernière, et pour la troisième fois consécutive, Noah a été le prénom le plus donné aux nouveau-nés en Suisse. C'était également le cas entre 2013 et 2017. Chez les filles, c'est Emma qui se hisse au premier rang, après l'avoir occupé à quatre reprises depuis 2011. C'est ce qui ressort des nouveaux chiffres publiés ce mardi par l'Office fédéral de la Statistique (OFS).