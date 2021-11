Trou de Tolochenaz: Les CFF ont reçu 4900 demandes d'indemnisation

Aperçu des résultats de la votation: le point sur la loi Covid et les initiatives

Avant la votation de dimanche sur les soins infirmiers, René Knüsel, professeur honoraire de l'Université de Lausanne, explique pourquoi les crises majeures comme celle du Covid-19 débouchent souvent sur des avancées sociales.

La Suisse s'apprête à voter sur les soins infirmiers. Cette initiative lancée en 2017, bien avant le déclenchement de la pandémie, bénéficie-t-elle de cette conjoncture de crise majeure comme d’autres revendications sociales avant elle dans des périodes extraordinaires?

RENÉ KNÜSEL, politologue: Il est indéniable que la crise actuelle crée une opportunité favorable à cette initiative. Elle en maximise les caractéristiques. Depuis bientôt deux ans, on demande aux infirmiers et aux infirmières un effort considérable, en réalité peut-être pas plus qu’ailleurs, mais leur situation, au front de la maladie, les met dans la lumière comme personne d’autre.