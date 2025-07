Après avoir fait le plein de confiance suite à une victoire contre la Tchéquie, la Nati est prête à partir à la conquête de l'Euro féminin. Image: Toto Marti / Freshfocus / Unsplash

Fan-zones, billets, transports: on vous dit tout sur l'Euro féminin

Le coup d’envoi du Championnat d’Europe de football féminin sera donné mercredi prochain en Suisse. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le tournoi.

Melinda Hochegger / ch media

Peut-on encore acheter des billets?

Sur les 673 000 billets mis en vente, environ 570 000 ont déjà trouvé preneur. Les trois matchs de poule de la Suisse affichent complet, mais des places sont encore disponibles pour d'autres rencontres parmi les 31 prévues au total. Les billets peuvent être achetés sur le site de l’Uefa ou de son partenaire de vente Ticketcorner. Les disponibilités actuelles sont consultables en ligne.

Il reste aussi des tickets sur les plateformes de revente, comme Viagogo ou Ricardo, mais les prix explosent: entre 100 et 500 francs la place, contre 25 ou 40 francs en vente officielle. L’Uefa dispose aussi de sa propre plateforme de revente, où des billets sont régulièrement remis en circulation.

Pour l'instant, la Suisse effectue encore ses dernières unités d'entraînement. Mais bientôt, les choses sérieuses commenceront pour la Nati. Image: Keystone

Pas de billet? Pas de panique

De nombreuses villes suisses mettront en place des fan-zones pour suivre les matchs en direct. C’est le cas notamment de Genève, Lausanne, Sion ou encore Nyon. Quelques exemple:



Genève:

Fan zone au bord du lac avec retransmissions, animations, food trucks, concerts et sports en plein air pour 100 000 fans, plus films sur le football les jours sans match.

Fan zone au bord du lac avec retransmissions, animations, food trucks, concerts et sports en plein air pour 100 000 fans, plus films sur le football les jours sans match.

Fan zone dynamique avec concerts, jeux pour enfants, et activités sportives, notamment la marche festive menant au stade, pour soutenir l'Euro féminin.

Fan zone dynamique avec concerts, jeux pour enfants, et activités sportives, notamment la marche festive menant au stade, pour soutenir l'Euro féminin.

Fan zone à Ouchy avec retransmissions, transats, foot 3x3 et Fun Zone (billard-foot, subsoccer), ambiance estivale de 13h30 à 20h selon les jours.

Fan zone à Ouchy avec retransmissions, transats, foot 3x3 et Fun Zone (billard-foot, subsoccer), ambiance estivale de 13h30 à 20h selon les jours.

Fan zone avec retransmissions au bord du lac et plus de 100 activités autour du football féminin, incluant des tournois et animations gratuites.

Fan zone avec retransmissions au bord du lac et plus de 100 activités autour du football féminin, incluant des tournois et animations gratuites.

Diffusion de matchs sur grand écran, soirées cinéma et débats sur le sport féminin avec des athlètes suisses de haut niveau.

Diffusion de matchs sur grand écran, soirées cinéma et débats sur le sport féminin avec des athlètes suisses de haut niveau.

Fan zone locale axée sur la promotion du football féminin, soutenue par des activités du canton.

Fan zone locale axée sur la promotion du football féminin, soutenue par des activités du canton.

Diffusion des matchs clés de l'Euro féminin 2025 lors de l'Open Air Ciné, avant le retour aux projections habituelles de films.

Diffusion des matchs clés de l'Euro féminin 2025 lors de l'Open Air Ciné, avant le retour aux projections habituelles de films.

Il n'y a pas de fan zone officielle à Neuchâtel, mais une zone au minigolf avec écran géant et 300 places assises au bord du lac pour suivre l'Euro féminin. Des repas, pizzas et fondues sont proposés sous des tables ombragées.

Il n'y a pas de fan zone officielle à Neuchâtel, mais une zone au minigolf avec écran géant et 300 places assises au bord du lac pour suivre l'Euro féminin. Des repas, pizzas et fondues sont proposés sous des tables ombragées.

Fan zone sur la place fédérale avec retransmissions, concerts, DJ sets, activités interactives et le plus grand Riesenrad de Suisse.

Du côté alémanique, on pourra se rendre à Bâle, où auront lieu le match d’ouverture et la finale. Du 1er au 27 juillet, concerts et séances de cinéma en plein air viendront compléter les retransmissions. Des fan-zones seront également déployées dans le centre de Lucerne et Saint-Gall. De nombreux bars et restaurants à travers le pays organiseront aussi des soirées de diffusion.

Des cortèges auront-ils lieu?

Oui. La plupart des villes hôtes accueilleront des cortèges de supporters les jours de match. A Sion, les supporters partiront de la gare en direction du stade, en passant par le centre-ville. A Genève, les cortèges commenceront à Lancy–Pont-Rouge.

Outre-Sarine, seule Zurich n'organisera pas de cortège. A Bâle, les fans partiront du centre pour rejoindre le stade. A cette occasion, la sculpture roulante «Klamauk» de Jean Tinguely ouvrira le cortège. A Berne, ils marcheront de la place fédérale jusqu'au stade Wankdorf. A Thoune, le point de départ sera le Bälliz, en direction de la Stockhorn Arena. A Lucerne, le départ se fera depuis la fan-zone de l’Europaplatz vers la Swissporarena. A Saint-Gall, le rassemblement aura lieu les jours de match à la gare de quartier Winkeln.

Diverses marches de supporters traverseront les villes suisses. Image: Toto Marti / Freshfocus

Et pour rentrer?

Tout détenteur d’un billet de match pourra voyager gratuitement en deuxième classe avec les CFF le jour de la rencontre (jusqu’à 5h du matin le lendemain), sur présentation du ticket. Des trains spéciaux circuleront en renfort. Ainsi, après le match d’ouverture à Bâle, il sera par exemple encore possible de rejoindre Zurich à minuit.

Toutes les informations liées aux transports publics durant le tournoi sont disponibles en ligne. Les horaires des trains supplémentaires figurent également dans l’horaire officiel des CFF.

Quel format pour le tournoi?

L’Euro féminin 2025 réunit seize nations réparties en quatre groupes de quatre équipes. En phase de groupes, chaque équipe affronte une fois les trois autres de sa poule. Les deux premiers de chaque groupe accèdent aux quarts de finale, sans passer par un huitième de finale, contrairement au tournoi masculin. Aucun repêchage n’est donc prévu pour les troisièmes.

Après la phase de groupes, place à l’élimination directe: quarts, demi-finales et finale désigneront les nouvelles championnes d’Europe.

Calendrier des matchs, par stade et groupe. Image: Sabrina BLANCHARD, Sylvie HUSSON / AFP

La Suisse a-t-elle ses chances?

La Suisse est tombée dans un groupe 75% scandinave, avec la Norvège, l’Islande et la Finlande comme adversaires. Fait notable: la Nati féminine a déjà affronté la Norvège et l’Islande à deux reprises cette année en Ligue des nations.

Résultat: deux défaites face aux Norvégiennes et deux nuls contre les Islandaises. Autrement dit, le bilan n’est pas flatteur et la confiance pourrait être meilleure. Mais pas de quoi céder au pessimisme: l'équipe suisse a montré un tout autre visage lors de son dernier match de préparation, remporté 4–1 contre la Tchéquie. Et même lors des rencontres contre la Norvège et l’Islande, la Suisse a offert une belle résistance à ses adversaires.

Le dernier test a été plus que concluant: la Suisse a fait le plein de confiance pour l'Euro contre la Tchéquie. Image: Toto Marti / Freshfocus

La Finlande apparaît comme l’adversaire la moins intimidante: elle est classée trois rangs derrière la Suisse au classement Fifa.

Mais joueuses et staff ne s'avancent pas trop. Nadine Riesen a déclaré:

«On veut surtout écrire notre histoire»

Sydney Schertenleib déclare viser un quart de finale. Une ambition partagée par Johan Djourou, ancien international et coordinateur sportif de la Nati féminine: pour lui, tout autre résultat serait une déception.



Adapté de l'allemand par Tanja Maeder