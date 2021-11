Image: shutterstock

Les 4 questions que vous vous êtes déjà posées sur le quai de gare

Votre train est en retard et vous imaginez toutes les possibilités pour arriver à l'heure au boulot? Du changement de quai pour en attraper un autre, au «vas-y que je te pousse» pour entrer plus vite dans le wagon, voici un récapitulatif des astuces qui nous sont passées au moins une fois par la tête.

Cynthia Ruefli

Mon train direct peut-il dépasser le RegioExpress?

Le train est encore en retard de 10 min ! Il devait partir à 7:55. Je vais changer de quai et prendre le direct de 8:00 pour Lausanne.

Le direct pour Lausanne est aussi en retard. De 7 min. Je fais quoi? Je change de quai?

Reste sur le direct. Il ira plus vite. L'autre, c'est un Regio, il s'arrête partout.

Selon Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, ça dépend. Dans ce cas précis avec peu de minutes de retard, vous avez plutôt intérêt à rester sur votre premier choix.

«Sur un trajet aussi court que Morges-Lausanne, le direct ne va pas dépasser le RegioExpress donc restez sur le train de 7 h 55» Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF

Sur le principe, les trains peuvent se dépasser (s’il y a des voies de dépassement évidemment) mais les CFF ne donnent pas forcément la priorité aux InterCity. En résumé: inutile de s'exciter et de courir pour changer de quai.

Le train peut-il écourter son temps en gare pour rattraper le retard ?

Il est là, ça va être le bordel pour entrer dans le wagon.

Tu n'as qu'à pousser un peu. A cause du retard, le train partira plus vite.

La réponse est non. En Suisse, les arrêts en gare durent environ deux minutes et leur temps n'est pas réduit en cas de retard, selon Jean-Philippe Schmidt. Nul besoin de jouer des coudes pour entrer dans son wagon. Par contre, votre Intercity pour Milan pourra s'arrêter 28 minutes au lieu de 30, vous ne verrez que du feu. «Sur les longs trajets avec des pauses en gare de 30 minutes, on peut se le permettre, explique le porte-parole, on a presque le temps de manger une pizza».

On peut gagner du temps en roulant?

Bon, je serai à la bourre. Il ne va pas accélérer d'un coup. Enfin, c'est possible tu crois ?

Demande aux CFF!

Oui. D'habitude, les trains (qui son censés partir à l'heure, rappelons-le) ont généralement une marge d'horaire (d’erreur?) de deux à trois minutes. Ce qui constitue une sorte de réserve en cas de retard. «Si tout va bien, le train arrive un peu en avance, mais ces quelques minutes sont utilisées en cas de travaux. On tente toujours d'anticiper le retard causé par les travaux, mais parfois ça coince», précise le porte-parole des CFF.

Nos trains sont-ils ponctuels?

Je suis dedans, selon l'appli en temps réel, je vais avoir neuf minutes de retard à Lausanne.

De toute façon, la ponctualité et les CFF ça fait deux!

A 89,5 % oui. Selon le rapport de l'Union des transports publics, entre 2018 et 2019 il y a eu une diminution de la ponctualité (passant de 90,1% à 89,5%) à cause de travaux, d'aménagements et du manque de personnel. Mais notons que neuf voyageurs sur dix arrivent à destination à l'heure. Selon les CFF: «Un train est considéré comme ponctuel s'il a moins de trois minutes de retard tandis que pour d'autre pays européen cela peut monter à cinq minutes. En comparaison avec nos pays voisins comme la France, l'Italie et l'Allemagne, nous sommes en haut du podium.»

Et donc...

On n'est pas si mauvais que ça au final en Suisse. Je suis arrivée au bureau. A+

Il paraît qu'on est les meilleurs en Europe, mais pas au niveau mondial. Les Japonais sont super à l'heure.