Les injections illégales de botox se multiplient, exposant la clientèle à des risques. Image: Shutterstock

Injections de botox: alerte aux arnaques en Suisse romande

«Russian lips», «full face»: les injections de botox ou d'acide hyaluronique séduisent une clientèle toujours plus jeune en Suisse. Cependant, plusieurs plaintes pénales ont déjà été déposées en Suisse romande, révèle la RTS ce lundi.

Les injections de botox ou d'acide hyaluronique ont le vent en poupe et attirent une clientèle toujours plus jeune, selon la RTS. Problème: ces pratiques vantées sur les réseaux sociaux se concrétisent par des offres «souvent illégales et dangereuses».

D'ailleurs, à ce sujet 👇 La police vaudoise dit attention au Botox et à l'acide hyaluronique

En effet, certains instituts de beauté n'hésitent pas à casser agressivement les prix du marché, en proposant des tarifs «deux à trois fois moins chers que dans des cliniques classiques où des médecins exercent», précise encore la RTS. Le problème: ils n'ont parfois pas les diplômes requis. Certains se risquent à employer des produits de mauvaise qualité, ou à utiliser de faux certificats de conformité. Si les gestes ne sont pas exécutés par des professionnels, les clients s'exposent à des risques non négligeables:

«Une injection ratée d'acide hyaluronique dans le nez peut provoquer une souffrance du tissu, qui peut rapidement se transformer en nécrose importante» La RTS, relayant les propos de Luigi Schiraldi, chirurgien plasticien du CHUV

Victimes d'effets indésirables, plusieurs clients ont déjà déposé des plaintes pénales en Suisse romande. Alors que plusieurs cabinets sont dans le collimateur de la justice, le Parlement suisse a de son côté «refusé début mars de renforcer la loi contre ces injections de botox et à l'acide hyaluronique». Le législateur fédéral estime que le dossier est du ressort des cantons, lesquels doivent «renforcer les contrôles et mieux faire appliquer les lois existantes.»

(jod)

