Le célèbre chirurgien René Prêtre prend sa retraite

Cette fois-ci, René Prêtre va briser des coeurs en tirant sa révérence. Image: Keystone

Le plus célèbre des chirurgiens suisses tire sa révérence

Le célèbre chirurgien cardiaque passe la main. Il sera remplacé par le chirurgien thoracique et cardio-vasculaire Matthias Kirsch.

Le Service de chirurgie cardiaque du Chuv sera dirigé dès le 1er août par le chirurgien Matthias Kirsch. Il succède au professeur René Prêtre, qui a occupé ce poste pendant 10 ans avant de faire valoir son droit à la retraite. Une leçon d'adieu aura lieu le 24 juin.

Dans son communiqué publié mardi, le Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv) se réjouit de pouvoir continuer à compter sur l’expérience et les compétences de René Prêtre. Le professeur va poursuivre une collaboration avec l'hôpital dans le domaine de la chirurgie cardiaque pédiatrique humanitaire.

Une leçon d’adieu est prévue le 24 juin à Lausanne. Intitulée «Chirurgien du cœur : un long fleuve pas si tranquille...», la manifestation propose un nombre limité de places au public, sur inscription. Elle sera retransmise en visioconférence et pourra être suivie à distance.

Un pionnier qui a fait du Chuv un centre de référence

Spécialisé dans les anomalies cardiaques congénitales et la transplantation, René Prêtre a rejoint le Chuv en 2012. Il y a développé la chirurgie cardiaque pédiatrique, faisant du Chuv un centre de référence. Il a contribué fortement à l’essor du Centre universitaire romand de cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique, né d’une collaboration entre le Chuv et les Hôpitaux universitaires de Genève.

Au cours de ces dix ans, le Jurassien a proposé de nombreuses améliorations techniques de reconstruction des structures cardiaques, aujourd'hui adoptées par beaucoup de ses pairs. Il est également un pionnier de la chirurgie dite minimal-invasive pour les enfants, souligne le Chuv.

Le rôle de Kirsch: la prise en charge de l’insuffisance cardiaque avancée

Le professeur Matthias Kirsch a effectué la majeure partie de sa formation en région parisienne. René Prêtre l'a engagé dans son service pour faire du Chuv un centre de référence en termes d’assistance cardiaque et de transplantation. Depuis 2015, celui qui succèdera au Jurassien a notamment pour mission de développer la prise en charge de l’insuffisance cardiaque avancée et la chirurgie cardiaque adulte.

Sous la direction de Matthias Kirsch, le Service de chirurgie cardiaque gardera la responsabilité des interventions cardiaques pédiatriques. Au cours de ces dernières années, la majeure partie d'entre elles avaient été menées par René Prêtre. (ats/svp)