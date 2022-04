Le NIFFF dévoile sa nouvelle identité visuelle

L'affiche du festival montre «l’un des fétiches incontournables et iconiques du cinéma de genre»: la voiture.

La prochaine édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) se tiendra du 1er au 9 juillet. En attendant, l'événement a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, qui fait la part belle à la voiture.

L'affiche du festival montre notamment une voiture aux faux-airs de Chevrolet, phares allumés et intérieur rose bouillonnant, suspendue au-dessus d’une mer de ténèbres. Le NIFFF indique:

«Cette année, le festival invoque l’un des fétiches incontournables et iconiques du cinéma de genre: la voiture» NIFFF

De Christine (John Carpenter) à Crash (David Cronenberg) en passant par Death Proof (Quentin Tarantino) et plus récemment Titane (Julia Ducourneau), le cinéma de genre se joue fréquemment des codes de la mécanique et des carrosseries rutilantes, poursuit le communiqué du NIFFF.

Editions marquées par la pandémie

Le festival présente aussi un nouveau site Internet. «L’identité visuelle de l’événement se déploiera désormais aussi en ligne, amplifiant les potentialités graphiques de son affiche. Résolument ludique, le site du festival invite le public à une expérience visuelle mettant à l’honneur la cylindrée, en attendant la sortie de la programmation le 16 juin», a expliqué le NIFFF.

En raison de la pandémie, le festival s'était tenu entièrement en ligne en 2020. L'an dernier, le NIFFF avait eu lieu dans un format hybride, entre projections en salle et streaming. En 2019, plus de 150 films avaient été projetés devant 48 000 festivaliers. (ats)