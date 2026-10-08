averses éparses15°
DE | FR
burger
Suisse
Climat

Un tiers des espèces animales et végétales suisses est menacé

Faune et flore suisses sous pression

Le WWF vient de publier un nouveau rapport sur les menaces que fait peser le dérèglement climatique sur la faune et la flore.
08.10.2026, 08:0808.10.2026, 08:08

En Suisse, un tiers de toutes les espèces animales et végétales est menacé d'extinction. Selon le nouveau rapport «Living Planet» du WWF, cette proportion est plus élevée que dans tous les pays voisins.

Les principales raisons se trouvent dans l'exploitation intensive des habitats, les pressions environnementales et la crise climatique. Malgré le déclin continu des espèces, des mesures ciblées de protection de la nature ont porté leurs fruits, ajoute le WWF. Ainsi, la loutre est revenue en Suisse. Longtemps considérée comme éteinte dans le pays, elle est désormais présente dans neuf cantons.

Un nouveau prédateur nage dans les eaux genevoises
Un nouveau prédateur nage dans les eaux genevoises

La population de cigognes blanches s’est nettement rétablie grâce à des projets de réintroduction. En 2022, 887 couples nicheurs ont été recensés dans toute la Suisse. Le retour de la cigogne blanche est une véritable réussite helvétique, a déclaré Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse dans le communiqué.

Dans la Hasliaare, dans le canton de Berne, on observe à nouveau de grandes truites de lac en période de frai, suite à la renaturation du cours d’eau et à la réduction des fluctuations de débit.

Selon le WWF, les populations d’animaux sauvages observées dans le monde ont diminué en moyenne de 73 % depuis 1970. Environ la moitié des populations étudiées sont restées stables ou se sont rétablies. (sda/ats/svp)

Plus d'articles sur les conséquences environnementales de la guerre en Ukraine
Tchernobyl, Donbass: un désastre écologique permanent menace l'Ukraine
Tchernobyl, Donbass: un désastre écologique permanent menace l'Ukraine
de Thomas Burgel
La Russie peut-elle causer un accident nucléaire? Voici les risques
La Russie peut-elle causer un accident nucléaire? Voici les risques
de Alberto Silini
Incendies en Ukraine: «la sécurité alimentaire mondiale est en feu»
1
Incendies en Ukraine: «la sécurité alimentaire mondiale est en feu»
Pourquoi la guerre en Ukraine est un moment décisif pour le climat
Pourquoi la guerre en Ukraine est un moment décisif pour le climat
de Alice Rizzo
Thèmes
Ces bébés manchots sautent d'une falaise
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Attention à cette arnaque Uber en Suisse
Une nouvelle arnaque circule actuellement dans le pays. Des internautes signalent plusieurs cas d'une escroquerie usurpant l'identité de la célèbre plateforme de transport.
Un message prétendument envoyé par Uber circule dans les boîtes mai en Suissel. Sous prétexte de vérifier les informations de paiement, des escrocs tentent de récupérer les coordonnées bancaires de leurs victimes. La plateforme Cybercrimepolice.ch met en garde contre cette nouvelle tentative de phishing.
L’article