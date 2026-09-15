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Une loutre réapparaît à Genève après des décennies d’absence

Un nouveau prédateur nage dans les eaux genevoises

Une loutre a été filmée cet été au bord de l’Arve. Un retour naturel très attendu à Genève après des décennies d’absence de l’espèce.
15.09.2026, 14:4715.09.2026, 14:47

Elle s'était fait désirer pendant longtemps mais elle a fini par remontrer le bout de son nez. Une loutre a été observée naturellement cet été à Genève après une importante absence de l'espèce, a dit mardi l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (Ocan).

Le petit prédateur a été filmé en soirée par une femme sur une partie boisée de l'Arve. Aucun doute, selon l'Ocan, à voir cette taille de petit chien bas sur patte. Une fondation a encore confirmé que l'individu était bien une loutre.

La loutre a fait son retour à Genève (attention la vidéo est courte)

Vidéo: watson

A la fin du siècle dernier, cette espèce indigène avait entièrement disparu de Suisse. Et dans le canton de Genève, elle n'avait plus pu être observée pendant des décennies depuis les années 1940 après la construction du barrage de Verbois. Une première vague de retour il y a 12 ans était restée sans lendemain.

Une voie vers le Léman?

Grâce aux efforts de protection et des avancées sur la gestion des cours d'eau, une arrivée spontanée s'amorce alors que l'espèce était menacée dans presque toute la région européenne. Celui-ci a surtout été identifié en Engadine, avec des loutres venues d'Autriche, et en France méridionale.

Le retour à Genève pourrait ouvrir à la loutre une voie vers le Léman et ses affluents alpins. De même qu'une liaison entre les deux blocs européens de cet animal qui pourrait garantir une conservation. Genève avait fait de ce retour un chantier de son Plan cantonal sur la biodiversité. (jah avec ats)

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