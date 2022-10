Des activistes du climat ont bloqué l'accès à la raffinerie de Cressier

«La Suisse doit reconnaître son rôle historique et (néo)colonial dans la dégradation de l'environnement et les violations des droits humains.»

«La Suisse doit demander une résolution contraignante des Nations Unies sur la nécessité de réparations coloniales et écologiques.»

«Le gouvernement et les entreprises suisses doivent assumer leurs responsabilités et travailler en tandem avec le sud pour une transformation sociale et écologique équitable.»