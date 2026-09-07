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Climat: Plus de 130 organisations appellent à manifester

Des personnes defilent avec des panneaux pour demander le respect des Accords de Paris et une politique climatique suisse efficace, dans les rues de la ville, lors d&#039;une manifestation pour la jus ...
Plus de 130 organisation appellent à manifester face au réchauffement climatique.Keystone

De nombreuses manifestation pour le climat se préparent en Suisse

Des organisations appellent à descendre dans les rues pour manifester face au réchauffement climatique. 13 rassemblements sont prévus en Suisse, entre fin septembre et début octobre.
07.09.2026, 13:3407.09.2026, 13:35

Quelque 130 organisations ont lancé un appel à manifester pour exiger des mesures face au réchauffement climatique. Pas moins de 13 rassemblements sont prévus dans toute la Suisse entre fin septembre et début octobre, dont cinq en Suisse romande.

«Nous n'avons plus le luxe de la patience» a déclaré Pardis Pouranpir de l'organisation Alliance Climatique, devant la presse réunie lundi à Lausanne. Selon la coalition dont elle fait partie, l'été 2026 a plus que jamais montré la gravité du réchauffement climatique et exige un sursaut généralisé.

La coalition compte aussi bien des syndicats que des scientifiques, des maisons de quartiers ou encore des partis. Unie derrière le slogan «Pas d'étés à 50 degrés!», elle porte trois mots d'ordre principaux, à savoir la protection de toutes les vies; une transformation en profondeur du système économique; et l'exigence que l’urgence climatique soit traitée en priorité absolue, notamment au niveau politique. (sda/ats/svp)

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