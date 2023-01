Des canons à neige auraient été attaqués en Romandie par des activistes

Des inconnus s'en sont pris à des cannes à neiges dans deux communes vaudoises. Les soupçons se dirigent vers des militants du climat.

Des canons à neige ont été endommagés par des inconnus durant les nuits du 30 au 31 décembre 2022 et du 2 au 3 janvier 2023 dans les communes d'Ormont-Dessus (VD) et d'Ollon (VD). Des inscriptions se rapportant à la cause climatique ont été taguées sur les appareils.

Un canon à neige en fonction ce lundi 6 octobre 2014 au Gornergrat sur le domaine skiable de Zermatt (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Deux cannes à neige (un type de canon à neige) ont été sectionnées lors de l'avant-dernière nuit de l'année à Chesières, sur la commune d'Ollon, a communiqué mardi la police cantonale vaudoise. Trois nuits plus tard, trois canons à neige ont été tagués et cinq câbles d'alimentation coupés sur le domaine skiable des Diablerets, à Ormont-Dessus.

Deux plaintes ont été déposées et des investigations sont en cours afin d'identifier les auteurs de ces délits. Contactée par l'agence de presse Keystone-ATS, la police cantonale n'a pas souhaité en dire davantage sur le contenu des inscriptions retrouvées sur les machines à fabriquer de la neige. (jah/ats)