Pierre-Yves Maillard ou la revanche du peuple

Rien, dans le parcours progressiste et universaliste de Pierre-Yves Maillard, ne laisse augurer d’un tel rapprochement programmatique. Mais le peuple, lui, a pris ce dimanche le visage d’une évidence politique à venir.

Mais après? On reparlera en Suisse de logement, d’asile, de population étrangère: l’alliance contre-nature, mais combien tentante, avec la droite nationaliste, offrirait des perspectives électorales auxquelles il faudra savoir renoncer.

Savoure-t-il une quelconque revanche en ce jour de triomphe? Il se dit sûrement que le destin l’a placé à un poste qui lui permettra de rester dans l’histoire suisse d’une manière plus marquante que bien des conseillers fédéraux socialistes. Il aurait peut-être été gênant au Conseil fédéral, mais pas autant qu’aujourd’hui aux yeux de ses adversaires politiques.

Ayant tout prouvé à l’échelon cantonal, bloqué à la porte du Conseil fédéral, Pierre-Yves Maillard aurait pu se contenter d’être un habile tireur de ficelles, ce que le couloir est à l’avenue. Non, il a pris les rênes de l’Union syndicale suisse, une «cinquième colonne» tout ce qu’il y a de plus officielle. Charismatique – il l’a été dans toutes ses fonctions –, il est devenu le tribun social de la Suisse. Son Blocher de gauche?

«Si j’avais voulu à tout prix être conseiller fédéral, je n’aurais jamais entrepris les combats qui sont les miens depuis bientôt trente ans. Je sais très bien que ces combats me rendent inéligible au Conseil fédéral pour une majorité du Parlement»

Comment ne pas voir dans la victoire du «oui» à la 13e rente, décrite comme historique, non seulement la revanche du peuple, comme affranchi de la morale des trois sous mis de côté pour deux dépensés, mais celle, aussi, de Pierre-Yves Maillard sur un certain 14 décembre 2011, quand les Chambres fédérales lui avaient préféré Alain Berset pour succéder à Micheline Calmy-Rey au Conseil fédéral.

Mystérieuse suisse, où le peuple a si longtemps semblé voter contre ses intérêts. Pour une partie des opposants à la 13ᵉ rente, plébiscitée dimanche, ce vote marque le début du détricotage de l’exception helvétique. Bientôt la Suisse dans l’Otan? Au train où vont les choses… Mais ce résultat, dont l’ampleur dépasse sans doute les espérances de la gauche, marque surtout la victoire de la ligne Maillard. Celle qui se tait sur le genre et l’écriture inclusive, pour mettre le paquet sur les fins de mois.

