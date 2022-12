Nos deux nouveaux conseillers fédéraux prêtent serment. Image: Shutterstock / watson

On a fouillé les profils Facebook des nouveaux conseillers fédéraux

L'élu UDC et la représentante du PS sont les nouveaux membres du Conseil fédéral. Que disent les profils Facebook respectifs d'Albert Rösti et d'Elisabeth Baume-Schneider ?

Team watson

Un profil Facebook révèle souvent de petits trésors: ces photos qui traînent (et oubliées) dans le nuage numérique d'un profil. Fraîchement élus, tout sourire sous la Coupole, Elisabeth Baume-Schneider et Albert Rösti sont désormais au firmament de la politique helvétique.

Et qui dit élection, dit mise en lumière soudaine. Alors, que raconte leur profil Facebook?

Albert Rösti

L'ingénieur agronome de formation est un amoureux des promenades en montagne et notamment des randonnées à Hoch-Ybrig dans le canton Schwyz. Une station bien connue outre-Sarine et chère à la skieuse Wendy Holdener.

Pour ceux qui ne savent pas où ça se situe...

Il a également une passion pour les Schlagerparty. On peut l'apercevoir sur des photos lors du Flumserberg Open air, en compagnie de Die Calimeros.

L'élu UDC en a profité pour prendre la pose avec sa femme avec les membres des «Calimeros».

«Die Calimeros» avec Albert Rösti et sa femme Theres. Image: Facebook

Le natif de Frutigen (BE), et désormais domicilié à Uetendorf (BE), est souvent au grand air. Il profite de visiter et d'arpenter les différentes stations suisses.

Image: Facebook

Toujours au registre des sorties montagnardes, Albert Rösti a immortalisé l'un de ses (nombreux) moments en promenade, cette fois-ci avec sa femme Theres. Le nouveau conseiller fédéral se photographie souvent avec Theres, son épouse rencontrée sur les bancs d'école.

Image: Facebook

Visiblement, ce ne sont pas les rois du selfie 😜

Image: Facebook

Et le voici avec sa petite famille. Il est père de deux enfants: d'une fille nommée Sarina et d'un fils nommé André.

Facebook

Mais Albert Rösti n'oublie pas son engagement politique. Il s'est embarqué pour la campagne électorale de sa collègue de Parti Ester Friedli, ici à Wil (SG).

Dans le feu de l'action dans sa voiture à trois roues. Image: Facebook

Après le dur labeur, Albert Rösti aime prendre du bon temps avec sa chienne Lea, ici sur une photo datant de 2009.

Image: Facebook

Mais l'élu UDC est aussi un voyageur, comme en atteste ce cliché d'un sympathique apéro pris en compagnie de sa femme, dans la nuit de Singapour.

Image: Facebook

Elisabeth Baume-Schneider

Disons-le tout de suite: la Jurassienne est nettement moins active sur Facebook que son nouveau collègue. Mis à part une page officielle pour son rôle de politicienne, la vice-présidente du parti socialiste suisse contrôle davantage son image que Rösti.

Celle qui fût assistante sociale partage ses prises de position, certes, comme celle sur les abus dans le sport de haut niveau qui véhicule «la culture de la peur ne doit en aucun cas être associée à l'atteinte d'un niveau de performance».

La nouvelle conseillère fédérale aime également les petites balades en montagne, comme le montre ce cliché publié sur la page Facebook du PS Haut-Valais.

Image: Facebook

La remplaçante de Simonetta Sommaruga s'est toujours battue avec une fibre militante et une hargne sans faille. Lors de sa présidence du Parlement en 2000, cette assistante sociale de métier a couplé vie politique et vie familiale après la naissance de son deuxième enfant.

Baume-Schneider souhaite mettre le bien commun au premier plan, selon ses dires. Image: Facebook

L'habitante du Breuleux, et originaire des Franches-Montagnes, a également présidé la Haute Ecole de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) de 2015 à 2019. Toujours en 2019, elle occupe un siège au Conseil des Etats.

Petite fille de grands-parents alémaniques, la nouvelle voix du Conseil fédéral estime représenter un pont entre les régions linguistiques. Surtout, son nouveau mandat fédéral lui permettra de défendre les personnes les plus vulnérables. Elle en a fait sa priorité.