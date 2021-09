Image: sda

Le certificat Covid étendu aux restos: tout ce qui change dès aujourd'hui

Dès ce lundi, il faudra présenter un certificat Covid à l’entrée des restaurants, des bars, des lieux culturels et de loisir, ainsi que de certaines universités. La mesure est limitée dans le temps, jusqu’au 24 janvier 2022. Voici tous les endroits concernés.

Moins d'une semaine après avoir été annoncée par le Conseil fédéral, l'extension du certificat Covid à plusieurs lieux clos, dont bars et restaurants, entre en vigueur ce lundi.

Les raisons invoquées par Berne, et qui justifient ce sévère tour de vis: éviter les fermetures. «Le certificat permet d’organiser des manifestations et des activités qui, autrement, seraient trop dangereuses», dit le Conseil fédéral.

Dans les espaces intérieurs

Le certificat devra obligatoirement être présenté pour:

Entrer dans un restaurant ou dans un bar.

Entrer dans les lieux de culture et de loisirs comme les musées, les bibliothèques, les zoos, les centres de fitness, les salles d’escalade, les piscines couvertes, les parcs aquatiques, les salles de billard ou encore les casinos.

Par contre, il n’est pas nécessaire pour l’accès aux terrasses, aux cuisines populaires (Soupe populaire, etc.) et aux établissements de restauration dans les zones de transit des aéroports.

Les événements en intérieur

Le certificat sera aussi obligatoire pour:

Accéder aux manifestations à l’intérieur (concerts, représentations théâtrales, séances de cinéma, manifestations sportives).

Accéder aux manifestations privées et mariages dans des espaces accessibles au public.

Par contre, l e certificat ne sera pas exigé pour les manifestations religieuses et les manifestations destinées à la formation de l’opinion politique réunissant un maximum de 50 personnes. Les groupes d’entraide sont eux aussi concernés par cette dérogation.

réunissant un maximum de 50 personnes. Les groupes d’entraide sont eux aussi concernés par cette dérogation. Pour les manifestations à l’extérieur, les règles restent les mêmes: le certificat est obligatoire pour celles de plus de 1000 personnes, les autres pouvant décider librement si elles souhaitent restreindre leur accès aux personnes munies d’un certificat.

Activités culturelles et sportives

Le certificat sera aussi obligatoire pour:

Les activités sportives et culturelles en intérieur telles que les entraînements et les répétitions.

Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas aux groupes fixes de 30 personnes au maximum qui s’entraînent ou répètent régulièrement ensemble dans des locaux séparés.

Monde du travail

Les employeurs ne peuvent demander à leurs employés de présenter un certificat que si cela leur permet de définir des mesures de protection appropriées ou de mettre en œuvre des plans de dépistage.

Les informations relatives au statut immunitaire ou au résultat du dépistage ne peuvent être utilisées à aucune autre fin. Par ailleurs, si un employeur demande à un employé de se faire dépister, il doit prendre en charge les coûts du test.

La Confédération n’assume les coûts du dépistage que dans le cadre de tests répétés en entreprise. L’utilisation du certificat et les mesures qui en découlent doivent faire l’objet d’une consultation auprès des salariés et être documentées par écrit.

Hautes écoles

Les cantons et les hautes écoles peuvent introduire l’obligation de présenter un certificat pour les cours de niveau bachelor et master. Dans ce cas, le port du masque n’est plus obligatoire et l’occupation des locaux n’est plus limitée aux deux tiers.

Ces universités ont décidé d'instaurer dès lundi le certificat Covid pour leurs activités d'enseignement. L'enseignement à distance est maintenu pour les personnes dépourvues de certificat:

Université de Genève

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Université de Lausanne

Université de Neuchâtel

Université de Zurich

Haute école spécialisée de Lucerne

Celles-ci ne l'imposent pas, pour l'instant:

Université de Fribourg

Université de Lucerne

Université de Bâle

Finalement, l'Université de Berne va imposer le certificat Covid à toutes les activités qui se déroulent dans le cadre de l'Université, à l'exception de l'enseignement au niveau du bachelor et du master. L'Université de la Suisse italienne a pris une décision similaire, tout comme celle de Saint-Gall.

Sanctions

Les personnes ne disposant pas d’un certificat dans les lieux et lors de manifestations qui en exigent un peuvent se voir infliger une amende de 100 francs.

Quant aux responsables de ces mêmes lieux qui ne font pas respecter l’obligation de présenter un certificat, ils sont susceptibles de se voir amender, voire de devoir fermer.

Quarantaine en consultation

Ce mercredi, le Conseil fédéral a aussi mis en consultation une modification des règles pour l’entrée sur le territoire suisse. «Il s’agit de mettre en place un régime efficace en vue des vacances d’automne, afin d’identifier rapidement et d’isoler les personnes contaminées».

Deux variantes sont proposées:

La première mise sur le dépistage répété des personnes non immunisées et non vaccinées qui entrent sur le territoire. Celles-ci doivent présenter un test négatif à l’entrée, quelle que soit leur provenance.



Après quatre à sept jours, elles doivent refaire un dépistage en Suisse, et le résultat de ce deuxième test doit être transmis au canton. Aucun des deux dépistages n’est remboursé.

mise sur le dépistage répété des personnes non immunisées et non vaccinées qui entrent sur le territoire. Celles-ci doivent présenter un test négatif à l’entrée, quelle que soit leur provenance. Après quatre à sept jours, elles doivent refaire un dépistage en Suisse, et le résultat de ce deuxième test doit être transmis au canton. Aucun des deux dépistages n’est remboursé. La deuxième prévoit elle aussi que les personnes non immunisées et non vaccinées doivent présenter un résultat négatif lors de leur entrée en Suisse. En lieu et place d’un deuxième dépistage, il est prévu que ces personnes soient placées dix jours en quarantaine, cette dernière pouvant être raccourcie à sept jours si les personnes présentent un résultat de test négatif.

prévoit elle aussi que les personnes non immunisées et non vaccinées doivent présenter un résultat négatif lors de leur entrée en Suisse. En lieu et place d’un deuxième dépistage, il est prévu que ces personnes soient placées dix jours en quarantaine, cette dernière pouvant être raccourcie à sept jours si les personnes présentent un résultat de test négatif. Quelle que soit la variante, les personnes entrant sur le territoire doivent remplir le formulaire ad hoc (passenger locator form). Les contrôles existants doivent être durcis et des amendes infligées si nécessaire.

Ces règles ne s’appliquent notamment pas aux frontaliers, aux enfants de moins de 16 ans, aux passagers en transit, ni au transit de marchandises en Suisse.

La consultation dure jusqu’au 14 septembre 2021 et le Conseil fédéral devrait se prononcer le 17 septembre. L’entrée en vigueur est prévue pour le 20 septembre.

A noter enfin que toutes les personnes ayant été vaccinées à l’étranger avec un vaccin homologué par l’Agence européenne des médicaments (EMA) et ayant leur domicile en Suisse ou entrant en Suisse doivent pouvoir demander un certificat COVID suisse.

