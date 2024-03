Le domaine .swiss n'est plus réservé uniquement aux entreprises

Le nom de domaine .swiss avait été présenté pour la première fois en 2015. Image: keyston

Jusqu'ici, les noms de domaine .swiss étaient réservés aux entreprises et organisations publiques ou privées.

Dès le 24 avril, les personnes physiques de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse pourront acquérir un nom de domaine .swiss. Ces adresses seront alors à disposition de l’ensemble de la communauté helvétique.

Cette limitation tombe: des entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, comme les architectes ou les artisans, ainsi que des personnes privées pourront dès le 24 avril demander l’enregistrement d’un nom de domaine .swiss.

Avec un nom de famille

Pour obtenir un tel nom de domaine, les requérants devront s'adresser à l'un des registraires accrédités ou à l’un de leurs revendeurs et remplir certaines conditions.

La dénomination demandée devra en principe contenir un ou plusieurs noms de famille ou d'autres noms enregistrés à l'état civil. Les ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ne pourront utiliser leurs noms de domaine qu'à des fins privées, associatives ou caritatives.

Décision du Conseil fédéral

Pour faire connaître le domaine .swiss auprès des nouveaux groupes cibles, l'OFCOM, en tant que gestionnaire du registre, va lancer une campagne d'information et de marketing. Les coûts de cette dernière sont plafonnés à environ 210 000 francs.

Lors de son lancement en 2016, l'attribution des noms de domaine .swiss avait été réservée aux entreprises inscrites au registre du commerce qui ont leur siège et un réel site administratif en Suisse, aux collectivités publiques et autres organisations de droit public, ainsi qu'aux associations et fondations suisses.

Le 2 juin 2023, le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir le .swiss aux personnes physiques de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse ainsi qu’aux entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce. Il a adopté dans ce but une révision de l'ordonnance sur les domaines Internet (ODI), entrée en vigueur le 1er janvier dernier. (ats/jch)