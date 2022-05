Sans préciser comment la jeune femme s'est faite arrêter, la justice lausannoise l'a appréhendée pour «vol de métier» . C'est-à-dire qu'elle a agi «à plusieurs reprises, avec l’intention d’obtenir un revenu et être prête à réitérer ses agissements».

Selon le quotidien, la tactique de la cliente était toujours la même: se rendre aux caisses automatiques et ne payer qu'une partie de l'ensemble de ses courses . Si au début, elle se permettait de payer 40,05 francs au lieu de 207,05 francs ou encore 81,85 francs au lieu de 138,05 francs, confiante, l'habituée des rayons est très rapidement montée en besogne:

Lundi, une femme a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne . Son infraction? Avoir «oublié» de scanner «dix fois» entre août et septembre 2021 des articles achetés à la Coop, a rapporté le même jour 24 Heures .

Elle «oublie de scanner» ses articles à la Coop et est condamnée

Une cliente récurrente de l'hypermarché suisse avait pour habitude de payer beaucoup moins d'articles que ce que son sac de course contenait. Lundi, la justice lausannoise a tranché.

