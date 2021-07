Suisse

Cet élu sous-estime le virus et finit par conseiller la vaccination



Cet élu sous-estime le virus, en souffre et conseille désormais la vaccination

Peter Hegglin ne pensait pas que le virus le terrasserait à ce point. Alors il témoigne, marqué par une difficile expérience.

Il se croyait plus fort que le coronavirus. Et pourtant, Peter Hegglin, conseiller aux Etats (Le Centre/ZG), a pris cher: deux semaines à l’hôpital, six jours aux soins intensifs, de l’apport artificiel d’oxygène… Marqué par la douloureuse expérience, il s’est confié à nos confrères de la Luzerner Zeitung et conseille désormais la vaccination.

«J’ai sous-estimé la maladie et surestimé mon système immunitaire. Le virus est violent. J'ai supposé qu'un système immunitaire sain pouvait suffire»

L’élu de 60 ans reconnait aussi qu’il pensait que son corps était immunisé après une possible précédente infection. «J’ai aussi pensé qu’un homme en bonne santé et athlétique comme moi ne développerait pas de forme sévère de la maladie», affirme-t-il. Il précise enfin qu’il craignait un peu les effets secondaires de la vaccination.

Bien mal lui en a pris. «Parce que le virus obstruait mes poumons, le niveau d'oxygène dans mon sang a chuté. J'ai été transféré à l'unité de soins intensifs. L'oxygène a été introduit dans mon nez par deux petits tubes», témoigne-t-il.

Si bien qu’aujourd’hui, Peter Hegglin le dit haut et fort: «Toute personne hésitante devrait se faire vacciner», bien que le choix de le faire ou non appartient à tout un chacun.

